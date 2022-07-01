Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Хокей. Ліга чемпіонів. Півфінал. Фрелунда - Регле

Українки розривають чемпіонат Європи – завоювали три золоті медалі з трьох

Юніорки спочатку запалили на дорослих змаганнях, а потім приїхали в Хорватію
Артистичне плавання
22:07
Українки розривають чемпіонат Європи – завоювали три золоті медалі з трьох

Українські синхроністки запалюють на юнацькому чемпіонаті Європи, котрий проходить в Рієці, Хорватія – вони завоювали три золоті медалі.

Після золотого виступу на дорослому чемпіонаті світу Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна поїхали змагатися з однолітками.

В дуеті вони завоювали золото спочатку в технічному дуеті, а потім – і в довільному. Після цього Мошинська посіла перше місце в технічному соло.

Відповідно три золоті медалі з трьох можливих. 3 липня відбудеться фінал в довільному соло – можливість здобути 100% результат для нашої збірної.

Нагадаємо, що в Будапешті Мошинська стала наймолодшою володаркою медалі чемпіонату світу в історії України – в 14 років.

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Артистичне плавання

Українки розривають чемпіонат Європи – завоювали три золоті медалі з трьох
Українки розривають чемпіонат Європи – завоювали три золоті медалі з трьох
01 липня 22:07
Українська чемпіонка світу: «Ключовим в наших перемогах було бажання показати міць та силу духу українського народу»
Українська чемпіонка світу: «Ключовим в наших перемогах було бажання показати міць та силу духу українського народу»
29 червня 15:04
Федіна: «Німецький дует написав листа до FINA, що відмовяється виступати з рф – це був вирішальний момент»
Федіна: «Німецький дует написав листа до FINA, що відмовяється виступати з рф – це був вирішальний момент»
26 червня 18:29
Українська чемпіонка світу: «Нам довелося покинути свою країну, тренуватися вдалині від дому»
Українська чемпіонка світу: «Нам довелося покинути свою країну, тренуватися вдалині від дому»
25 червня 22:50
Федіна – про можливий допуск росіян на чемпіонат світу: «Це була б м’ясорубка. Навіть не уявляю, якби я їх побачила…»
Федіна – про можливий допуск росіян на чемпіонат світу: «Це була б м’ясорубка. Навіть не уявляю, якби я їх побачила…»
25 червня 21:20
Збірна України провела свій найкращий чемпіонат світу в історії і посіла друге місце у загальному заліку
Збірна України провела свій найкращий чемпіонат світу в історії і посіла друге місце у загальному заліку
25 червня 20:34
Дар’я Мошинська у віці 14 років стала наймолодшою української призерка ЧС з водних видів спорту
Дар’я Мошинська у віці 14 років стала наймолодшою української призерка ЧС з водних видів спорту
25 червня 18:45
Україна завоювала золото чемпіонату світу і захистила статус найкращих
Україна завоювала золото чемпіонату світу і захистила статус найкращих
25 червня 17:30
FINA не дозволила американській синхроністці брати участь у фіналі хайлайта ЧС-2022 після втрати свідомості під час турніру
FINA не дозволила американській синхроністці брати участь у фіналі хайлайта ЧС-2022 після втрати свідомості під час турніру
25 червня 10:51
Всі новини

Популярні новини

Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Усик станцював гопак прямісінько на очах у Джошуа – англієць стояв шокований
Бокс Професійний бокс
27 червня 10:20
13
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
«Я хочу аби він помер у залі». Спаринг-партнер Джошуа розповів про зміни Ентоні після поразки від Усика
Бокс Професійний бокс
27 червня 15:36
1
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу
Бокс Професійний бокс
26 червня 07:46
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Дружина Усика звернулася до росіян: «Горіть в пеклі, терористи. Помста буде жорсткою»
Бокс Професійний бокс
27 червня 19:57
3
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці (Оновлено)
Інші
28 червня 07:21
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Зантарая написав листа в IJF з проханням позбавити його всіх титулів
Дзюдо
30 червня 09:55
Всі новини