Українки розривають чемпіонат Європи – завоювали три золоті медалі з трьох

Юніорки спочатку запалили на дорослих змаганнях, а потім приїхали в Хорватію

Українські синхроністки запалюють на юнацькому чемпіонаті Європи, котрий проходить в Рієці, Хорватія – вони завоювали три золоті медалі.

Після золотого виступу на дорослому чемпіонаті світу Дар'я Мошинська та Анастасія Шмоніна поїхали змагатися з однолітками.

В дуеті вони завоювали золото спочатку в технічному дуеті, а потім – і в довільному. Після цього Мошинська посіла перше місце в технічному соло.

Відповідно три золоті медалі з трьох можливих. 3 липня відбудеться фінал в довільному соло – можливість здобути 100% результат для нашої збірної.

Нагадаємо, що в Будапешті Мошинська стала наймолодшою володаркою медалі чемпіонату світу в історії України – в 14 років.