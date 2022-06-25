Українська чемпіонка світу: «Нам довелося покинути свою країну, тренуватися вдалині від дому»

Володарка п’яти медалей чемпіонату світу-2022 Марина Алексіїва для прес-служби FINA прокоментувала перемогу в хайлайті:

Це неймовірні відчуття стояти на вершині п’єдесталу, оскільки це найбільші змагання сезоні, а те, що відбувається останні кілька місяців, було важким для нас.

Нам довелося покинути свою країну, тренуватися за кордоном, вдалині від дому. Так що це вкрай емоційне та особливе відчуття здобути золоту медаль».