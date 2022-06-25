Федіна – про можливий допуск росіян на чемпіонат світу: «Це була б м’ясорубка. Навіть не уявляю, якби я їх побачила…»
Українська чемпіонка світу: «Нам довелося покинути свою країну, тренуватися вдалині від дому»
Марина Алексіїва – про перемогу в хайлайті
22:50
Володарка п’яти медалей чемпіонату світу-2022 Марина Алексіїва для прес-служби FINA прокоментувала перемогу в хайлайті:
«Це особливі відчуття для нас – представляти свою країну, мати можливість продемонструвати свій виступ, свою силу.
Це неймовірні відчуття стояти на вершині п’єдесталу, оскільки це найбільші змагання сезоні, а те, що відбувається останні кілька місяців, було важким для нас.
Нам довелося покинути свою країну, тренуватися за кордоном, вдалині від дому. Так що це вкрай емоційне та особливе відчуття здобути золоту медаль».
Нагадаємо, українські синхроністки провели свій найуспішніший чемпіонат світу в історії.
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