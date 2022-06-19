«Дякую усім захисникам, які мужньо боронять нашу вільну країну». Федіна – після медалі чемпіонату світу
Українські сестри-близнючки тікали від бомбардувань з Харкова – і завоювали срібло чемпіонату світу
Владислава та Марина Алексіїви запалили у змаганнях дуетів
18:31
Сестри-близнючки Владислава та Марина Алексіїви завоювали срібло на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить у Будапешті, Угорщина.
Дівчата, які 24 лютого тікали від бомбардувань з Харкова, стали другими в змаганнях технічних дуетів. За свій виступ вони отримали 91,8617 бали (+1,8919 від лідерів з Китаю).
Для сестер Алексіївих це вже сьома медаль чемпіонатів світу, дві з них вони завоювали в Будапешті в 2017 році, ще чотири – в Гуанчжоу в 2019.
Нагадаємо, Марта Федіна завоювала срібло в технічному соло, а потім подякувала українським військовим.
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