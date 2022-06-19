Українські сестри-близнючки тікали від бомбардувань з Харкова – і завоювали срібло чемпіонату світу

Владислава та Марина Алексіїви запалили у змаганнях дуетів

Сестри-близнючки Владислава та Марина Алексіїви завоювали срібло на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що проходить у Будапешті, Угорщина.

Дівчата, які 24 лютого тікали від бомбардувань з Харкова, стали другими в змаганнях технічних дуетів. За свій виступ вони отримали 91,8617 бали (+1,8919 від лідерів з Китаю).

Для сестер Алексіївих це вже сьома медаль чемпіонатів світу, дві з них вони завоювали в Будапешті в 2017 році, ще чотири – в Гуанчжоу в 2019.

Нагадаємо, Марта Федіна завоювала срібло в технічному соло, а потім подякувала українським військовим.