Романчук вперше з 2017 року не взяв медаль чемпіонату світу на коронній дистанції

Проте один п’єдестал у нього вже є

Призер Олімпійських ігор Михайло Романчук фінішував п’ятим на дистанції 1500 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті, Угорщина. Українець ставав другим в 2017 і 2019 роках, однак цього разу залишився за межами п’єдесталу. Чемпіоном світу став Грегоріо Пальтріньєрі, для котрого це вже четверте золото подібного рівня в кар’єрі. Однак нагадаємо, що Романчук вже має Однак нагадаємо, що Романчук вже має бронзу на дистанції 800 метрів . Також в Будапешті він виступить на відкритій воді – на дистанціях 5 км і 10 км. Нагадаємо, українські синхроністки провели свій найкращий чемпіонат світу – завоювали сім медалей.

Сергій Лук'яненко