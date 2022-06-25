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Світовий бокс. Тижневик

Романчук вперше з 2017 року не взяв медаль чемпіонату світу на коронній дистанції

Проте один п’єдестал у нього вже є
Плавання
20:18
Романчук вперше з 2017 року не взяв медаль чемпіонату світу на коронній дистанції

Призер Олімпійських ігор Михайло Романчук фінішував п’ятим на дистанції 1500 метрів вільним стилем на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Будапешті, Угорщина.

Українець ставав другим в 2017 і 2019 роках, однак цього разу залишився за межами п’єдесталу.

Чемпіоном світу став Грегоріо Пальтріньєрі, для котрого це вже четверте золото подібного рівня в кар’єрі.

Однак нагадаємо, що Романчук вже має бронзу на дистанції 800 метрів. Також в Будапешті він виступить на відкритій воді – на дистанціях 5 км і 10 км.

Нагадаємо, українські синхроністки провели свій найкращий чемпіонат світу – завоювали сім медалей.

Сергій Лук'яненко
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Михайло Романчук

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