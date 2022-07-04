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Збірна України стала другою в медальному заліку на юніорському чемпіонаті Європи з артистичного плавання

Наші спортсменки завоювали чотири золотих медалі
Артистичне плавання
13:26
Збірна України стала другою в медальному заліку на юніорському чемпіонаті Європи з артистичного плавання
Дарія Мошинська та Анастасія Шмоніна / Фото - Facebook
Збірна України завоювала чотири золота на юніорському чемпіонаті Європи з артистичного плавання, який напередодні завершився в Аліканте (Іспанія).

Відзначимо, що 14-річна Дар'я Мошинська та 17-річна Анастасія Шмоніна стали чемпіонами в турнірі дуетів. У технічній програмі вони набрали 88,0032 бала, в довільній – 88,8668 бала.

Мошинська також стала першою в технічному і довільному соло.

Таким чином, українська команда посіла друге місце в медальному заліку, чемпіоном стала збірна Іспанії.

Нагадаємо, що в Будапешті (Угорщина) Мошинська стала наймолодшою володаркою медалі дорослого чемпіонату світу в історії України – в 14 років.
Володимир Кириченко
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збірна України (синхронне плавання)

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