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«А що, війна ще не закінчилася». Рижикова розповіла, як представників України підтримують на змаганнях після вторгнення рф

Легкоатлетка вважає, що до перемоги треба надавати розголосу, аби про агресію рашистів не забували
Легка атлетика
14:12
«А що, війна ще не закінчилася». Рижикова розповіла, як представників України підтримують на змаганнях після вторгнення рф
Фото: dnipro.tv

Легкоатлетка Анна Рижикова розповіла про підтримку України на міжнародних змаганнях:

У кожній країні підтримують по-різному. У Норвегії ми відчули це дуже сильно, бо нас запросили на пресконференцію перед Діамантовою лігою в Осло, щоб поговорити саме про війну в Україні. Все для того, аби додати розголосу, бо європейські країни до того звикають і часто буває таке запитання: «А що ще війна не закінчилась у вас в країні?». Тому вони молодці, що надають розголосу.

У Швеції завжди дуже сильна підтримка української діаспори. Організатори змагань дали безкоштовні квитки для українців і дуже багато було наших на трибунах. Це працівники посольства і люди, які тут довгий час живуть. Дуже приємно було відчувати цю підтримку. Вони прийшли з прапорами. Кричали і підбадьорювали нас.

Нагадаємо, що наступним турніром для бігунки стане чемпіонат світу, який пройде з 15 по 24 липня в Юджині, США. 

Джерело: suspilne.media Олег Шумейко-молодший
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Анна Рижикова війна

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