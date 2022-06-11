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Бех-Романчук: «Не можу сказати, що це максимум, який можна було показати на цих змаганнях»

Українка не вважає результат на етапі Діамантової ліги в Римі своїм максимумом
Легка атлетика
11:54
Бех-Романчук: «Не можу сказати, що це максимум, який можна було показати на цих змаганнях»
Бех-Романчук / Фото: Інстаграм

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук висловилася про свою перемогу на етапі Діамантової ліги в Римі.

«Перед цим етапом у Римі була впевнена, що зможу там себе реалізовувати. Змагання вийшли трохи важкими, бо ми змінили розбіг і додали два бігових кроки.

Це для мене щось нове, і скажу, що під час спроб я була у пошуку необхідних відчуттів та цього бігу. І хоч розуміння почуття присутнє, але відсутня чіткість. Тому були коливання у результатах стрибків.

Слава богу, що хоча б в одній спробі вдалося частково реалізувати ту форму, в якій я зараз знаходжусь. Сподіваюсь, що надалі буду розстрибуватися.

У мене розбіг все життя складався з 17 бігових кроків. У зв’язку з тим, що час йде і я відчуваю по своїй фізичній формі — мені цього замало.

Хотіла, щоб було більше, аби я мала куди розігнатися. Ми з тренером сіли й подумали, провели аналізи, як ліпше зробити і прийняли рішення, що досить раціонально додати ще два бігових кроки. Тому в мене зараз 19 бігових.

На даному етапі, можна сказати, що цей розбіг досить сирий. Я взагалі з нього не стрибала — зробила всього три тренування, а це не так вже й багато. Для того, щоб він був такий як потрібно, то ти розумієш, що цю навичку необхідно відточувати тривалий період часу.

Я, в принципі, задоволена, тому що з огляду на події, які сталися до старту, це дуже хороший результат. Так, не можу сказати, що це максимум, який можна було показувати на цих змаганнях.

Ми взяли мінімум від можливого, але на це є свої причини, з якими необхідно попрацювати. У нас є ще час, тому будемо працювати. Засмучуватися немає сенсу.

Звичайно, потрібно провести аналіз змагань, що було так, а що було не так, на чому потрібно більше зосередитися. Виправлятимемо і на наступних стартах робитимемо свої стрибки стабільнішими і далекими».

Нагадаємо, Бех-Романчук жорстко висловилася про лист росіянки Марії Ласіцкене до глави МОК.

Джерело: Суспільне Спорт Карен Агабекян
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Марина Бех-Романчук

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