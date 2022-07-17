Бех-Романчук: «Ти постійно перебуваєш в напрузі – багато знайомих у військах та ТРО, в Україні сім’я, батько чоловіка обороняє Донецьку область»
Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук
висловилася щодо свого виступу в кваліфікації планетарної першості в потрійному стрибку, а також розповіла про складність виступив під час війни в Україні:
Усе вдалося, що хотіла. Все зробила. Налаштовуємось на фінал. Дуже гарні умови, мені дуже імпонує сектор. А також подобається підтримка, адже стадіон заповнений. Люди дивляться та вболівають, а це дуже важливо для спортсменів. Цього, наприклад, у Токіо дуже не вистачало, особливо мені, бо я люблю співпрацювати з публікою. Це реально додає необхідних емоцій. Тут публіка присутня, і я впевнена, що на фінальних стрибках буде ще більше, адже це вечірня програма.
Про підготовку до світової першості
Із фізичної точки зору в підготовці ми не зіштовхувались з проблемами. Так, звичайно, ми всі живі люди, тому бували деякі пошкодження, травми, не до кінця допрацьовували план чи ще щось. Важко було саме в психологічному плані, тому що ти ніколи не перебуваєш в стані спокою. Ти не можеш розслабитися, як зазвичай це буває, коли ти потренувався, зробив важкий тиждень, а потім десь поїхав і відпочив, розважився. Зараз навіть морально не можеш собі дозволити, як я кажу, розважитися. Ти постійно перебуваєш в напрузі, тому що ти хвилюєшся за рідних, за друзів.
У мене дуже багато знайомих у військах та в ТРО. Багато друзів лишилося на підконтрольній Україні території, але близькій до лінії фронту. Плюс – в Україні мої батьки, а батько чоловіка обороняє країну в Донецькій області. Але ми за кордоном і повинні працювати, виконувати свою роботу. Усе для того, щоб цей час, проведений тут, не був даремний. Адже нашим людям, нашим військовим потрібен позитив, мотивація, віра в те, що ми сильна нація, що ми можемо перемагати. А нам це під силу, адже не зважаючи на всі ці умови, тільки погляньте, як виступають наші спортсмени на міжнародних аренах. Я впевнена, що в нас все вийде.
Нагадаємо, що Михайло Кохан з найкращим результатом сезону на чемпіонаті світу став сьомим.
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