Бех-Романчук: «Ти постійно перебуваєш в напрузі – багато знайомих у військах та ТРО, в Україні сім’я, батько чоловіка обороняє Донецьку область»

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Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук висловилася щодо свого виступу в кваліфікації планетарної першості в потрійному стрибку, а також розповіла про складність виступив під час війни в Україні:



Про підготовку до світової першості

У мене дуже багато знайомих у військах та в ТРО. Багато друзів лишилося на підконтрольній Україні території, але близькій до лінії фронту. Плюс – в Україні мої батьки, а батько чоловіка обороняє країну в Донецькій області. Але ми за кордоном і повинні працювати, виконувати свою роботу. Усе для того, щоб цей час, проведений тут, не був даремний. Адже нашим людям, нашим військовим потрібен позитив, мотивація, віра в те, що ми сильна нація, що ми можемо перемагати. А нам це під силу, адже не зважаючи на всі ці умови, тільки погляньте, як виступають наші спортсмени на міжнародних аренах. Я впевнена, що в нас все вийде.