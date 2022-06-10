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Бех-Романчук: «Українцям потрібна мотивація, їм потрібні перемоги у спорті»

Легкоатлетка виграла етап Діамантової ліги в Римі
Легка атлетика
09:16
Бех-Романчук: «Українцям потрібна мотивація, їм потрібні перемоги у спорті»
Фото: Getty Images

Віце-чемпіонка світу Марина Бех-Романчук прокоментувала прес-службі Діамантової ліги перемогу на етапі в Римі:

Сьогодні було непросто. У мене є певні проблеми з лівою ногою, так що були певні проблеми з розбігом. У мене був дискомфорт після змагань в Бірмінгемі і не могла тренуватися на максимум. Та з кожною спробою я відчувала себе все краще і краще. Завтра я відправлюся в Інсбрук на етап, який відбудеться в суботу.

На протязі останніх двох тижнів я залишалася в Італії у гарного чоловіка Федеріко Россі. Я з України і стрибки у довжину мене дуже мотивують. Я насолоджуюся стрибками і це моя робота для країни, для моїх співвітчизників. Їм потрібна мотивація, їм потрібні перемоги у спорті. Після початку повномасштабної війни я брала участь у чемпіонаті світу в приміщенні і багато подорожувала з того часу: Португалія, етап ДЛ в Досі, Польща, а зараз Італія. Зазвичай, я би перебувала в Україні.

Нагадаємо, що Анна Рижикова в Італії стала третьою.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Марина Бех-Романчук Діамантова ліга

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