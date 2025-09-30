Болт: «Я не можу виділити жодної речі, в якій Манчестер Юнайтед хороший»
Рекордсмен світу знищив свою «улюблену» команду
близько 7 годин тому
Усейн Болт / Фото - Yahoo
Восьмиразовий олімпійський чемпіон з легкої атлетики та фанат Манчестер Юнайтед Усейн Болт прокоментував поразку команди від Брентфорда (1:3) в 6-му турі АПЛ.
У цій грі асистом відзначився українець Єгор Ярмолюк.
«Я не можу виділити жодної речі, в якій ми хороші».
МЮ наразі посідає 14-те місце в АПЛ. У команди 2 перемоги, 3 поразки і 1 нічия в 6 матчах чемпіонату.
