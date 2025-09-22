Володимир Кириченко

Чоловіча збірна США з легкої атлетики стала чемпіоном світу-2025 в естафеті 4х100 м.

Команда США подолала дистанцію з результатом 37,29 с.

У складі американської збірної виступив Ноа Лайлс, який здобув восьме золото ЧС в карʼєрі.

Це другий показник в історії серед всіх чоловіків-атлетів – стільки ж мають Майкл Джонсон, Карл Льюїс та Лашоун Меррітт. Попереду лише Усейн Болт – 11-разовий чемпіон світу.

Раніше Ноа здобув четвертий титул чемпіона світу на дистанції 200 м, зрівнявшись за кількістю перемог на цій дистанції з Болтом.

Нагадаємо, збірна Ямайки сенсаційно не вийшла до фіналу естафети 4x100 м на ЧС у Токіо.