Лайлс – восьмиразовий чемпіон світу, попереду лише легендарний Болт
Ноа допоміг збірній США завоювати золото в естафеті 4х100 м
близько 1 години тому
Ноа Лайлс / Фото - Yahoo
Чоловіча збірна США з легкої атлетики стала чемпіоном світу-2025 в естафеті 4х100 м.
Команда США подолала дистанцію з результатом 37,29 с.
У складі американської збірної виступив Ноа Лайлс, який здобув восьме золото ЧС в карʼєрі.
Це другий показник в історії серед всіх чоловіків-атлетів – стільки ж мають Майкл Джонсон, Карл Льюїс та Лашоун Меррітт. Попереду лише Усейн Болт – 11-разовий чемпіон світу.
Раніше Ноа здобув четвертий титул чемпіона світу на дистанції 200 м, зрівнявшись за кількістю перемог на цій дистанції з Болтом.
Нагадаємо, збірна Ямайки сенсаційно не вийшла до фіналу естафети 4x100 м на ЧС у Токіо.
