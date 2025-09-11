Болт не вірить, що хтось зможе побити його рекорди найближчим часом
Легкоатлет впевнений, що наразі ніхто з молоді не зможе досягти його вершин
31 хвилину тому
Фото: Getty Images
Восьмиразовий олімпійський чемпіон та 11-разовий чемпіон світу з легкої атлетики ямаєць Усейн Болт висловив сумнів, що найближчим часом хтось зможе перевершити його світові досягнення. Слова наводить L’Équipe.
Я впевнений, що талановиті спортсмени є, і ті, хто прийдуть у майбутньому, робитимуть неймовірні речі. Але наразі не вважаю, що вони здатні побити мій світовий рекорд.
За свою кар’єру Болт встановив вісім світових рекордів.
Олімпійська чемпіонка з Австралії через травму пропустить ЧС-2025.
