Брудін виграв чемпіонат України, випередивши найближчого суперника майже на 8 м
20-річний спортсмен не залишив шансів суперникам
близько 1 години тому
Михайло Брудін / Фото - Facebook
У Львові відбувся черговий фінал в рамках чемпіонату України з легкої атлетики-2025.
Перемогу у секторі для метання диску здобув 20-річний Михайло Брудін, який показав результат у 57,1 м та випередив найближчого суперника Олександра Титаренка на 7,57 м.
Чемпіонат України з легкої атлетики. Метання диска. Чоловіки
1. Михайло Брудін – 57.10 м
2. Олександр Титаренко – 49.53 м
3. Віктор Самолюк – 47.16 м
Нагадаємо, стрибунка у довжину Ірина Будзинська повторила найкращий результат для українок за останні 3 роки.