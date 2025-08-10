Стрибунка у довжину Будзинська повторила найкращий результат для українок за останні 3 роки
Ірина стала переможницею внутрішньої першості
близько 2 годин тому
Українська легкоатлетка Ірина Будзинська стала чемпіонкою України-2025, який проходить у Львові.
24-річна спортсменка здобула перемогу на турнірі у секторі для стрибків в довжину, показавши результат 6,65 метра – це особистий рекорд Ірини у цій дисципліні.
Цей стрибок, як і результат Оксани Малогловець на командному чемпіонаті України у травні 2024 року (також 6,65 метра), є найкращими для українських спортсменок у цьому виді програми загалом з серпня 2022 року.
Під час чемпіонату Європи-2022 Марина Бех-Романчук виконала стрибок на 6,87 метра – з того часу жодна українська спортсменка не перевершила цей результат.
Чемпіонат України-2025. Стрибки у довжину. Жінки
1. Ірина Будзинська – 6,65 м;
2. Світлана Бойчук – 6,29;
3. Аліна Лістунова – 6,22.
