Володимир Кириченко

Українська легкоатлетка Ірина Будзинська стала чемпіонкою України-2025, який проходить у Львові.

24-річна спортсменка здобула перемогу на турнірі у секторі для стрибків в довжину, показавши результат 6,65 метра – це особистий рекорд Ірини у цій дисципліні.

Цей стрибок, як і результат Оксани Малогловець на командному чемпіонаті України у травні 2024 року (також 6,65 метра), є найкращими для українських спортсменок у цьому виді програми загалом з серпня 2022 року.

Під час чемпіонату Європи-2022 Марина Бех-Романчук виконала стрибок на 6,87 метра – з того часу жодна українська спортсменка не перевершила цей результат.

Чемпіонат України-2025. Стрибки у довжину. Жінки

1. Ірина Будзинська – 6,65 м;

2. Світлана Бойчук – 6,29;

3. Аліна Лістунова – 6,22.

Нагадаємо, Олег Дорощук виграв золото ЧУ-2025 у стрибках у висоту.