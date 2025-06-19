Володимир Кириченко

На війні загинув український легкоатлет Віталій Римарук, що спеціалізувався у метанні диску. Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України (ФЛАУ).

«Ми висловлюємо глибокі співчуття родині героя та дякуємо йому за його мужність та відданість. Завдяки таким людям, як він, ми маємо шанс жити і продовжувати боротися. Закликаємо світову спільноту звернути увагу на черговий злочин, скоєний державою-агресором. Цього не повинно бути. Ще одна втрата, яка розбиває серце української легкоатлетичної родини».

Віталію було 26 років. Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером юніорського рівня. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Раніше у боях з росіянами загинув титулований український спортсмен.