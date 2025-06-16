Дюплантіс вдванадцяте побив світовий рекорд – це відбулося у Стокгольмі
На домашньому етапі Діамантової ліги швед знову переписав історію
близько 3 годин тому
Зірковий шведський легкоатлет Арман Дюплантіс вдванадцяте побив світовий рекорд у стрибках із жердиною.
На домашньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі Дюплантіс показав результат 6,28 м. Він взяв цю висоту з першої спроби.
Арман перевершив свій попередній світовий рекорд, який встановив на етапі Світового туру-2025 у березні – 6,27 м.
Торік у серпні Дюплантіс показав результат 6,26 м на етапі Діамантової ліги. Свій перший рекорд Арман встановив у 2020 році – 6,17 м.
Діамантова ліга. 7-й етап. Стокгольм, Швеція. Стрибки з жердиною. Чоловіки
1. Арман Дюплантіс (Швеція) – 6,28 м
2. Кертіс Маршалл (Австралія) – 5,90
3. Менно Влон (Нідерланди) – 5,80
Нагадаємо, дванадцятирічний українець побив рекорд Дюплантіса.