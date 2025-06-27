Кохан виграв золото командного чемпіонату Європи з особистим рекордом
Цей результат став найкращим для України за останні 21 рік
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Український легкоатлет Михайло Кохан здобув золото на командному чемпіонаті Європи у Мадриді (Іспанія).
У четвертій спробі 23-річний українець продемонстрував — 81,66 метра. Цей результат став новим особистим рекордом спортсмена.
Крім того 81,66 м є найкращим серед українських метальників молота за останні 21 рік.
Килипко здобула срібло для України на ЧЄ в Мадриді.
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