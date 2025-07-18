Левченко не виступить на етапі Діамантової ліги в Лондоні
Причини зняття легкоатлетки не повідомляються
близько 15 годин тому
Фото: Getty Images
Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко не візьме участі в етапі Діамантової ліги-2025, який відбудеться в Лондоні. Її ім’я відсутнє у старт-листі змагань. Повідомляє Суспільне Спорт.
Причини зняття легкоатлетки не повідомляються. Востаннє Левченко пропускала етап Діамантової ліги у вересні 2024 року — тоді вона не була заявлена на турнір у Цюриху.
Нагадаємо, що Юлія змагалася на Континентальному турі в Брешії, де з результатом 1.97 м виборола срібну нагороду.