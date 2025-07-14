Денис Сєдашов

Українська легкоатлетка Катерина Табашник здобула першу міжнародну перемогу в сезоні. Вона стала найкращою на «бронзовому» етапі Континентального туру World Athletics, який відбувся у французькому Марселі.

Катерина стрибнула у висоту на 1,88 метра — цю ж висоту подолала і грецька спортсменка Тетяна Гусін. Інші учасниці припинили боротьбу раніше, тож Табашник і Гусін розіграли золото на висоті 1,91 м, але обом ця спроба не вдалася.

У підсумку обидві розділили перше місце, а їхній результат 1,88 м став новим рекордом цих змагань. Третьою стала Марія Вукович із Чорногорії — 1,85 м.

Нагадаємо, найкращий результат Табашник у цьому сезоні — 1,90 м, показаний на Меморіалі Віталія Лонського в Бердичеві.

Магучіх та Левченко виступлять на етапі Діамантової ліги у Лондоні.