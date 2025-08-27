Левченко – про фінал Діаманової ліги: «Всі піймали кураж»
Українка відзначила інтенсивність змагань
19 хвилин тому
Фото: Getty Images
Юлія Левченко в інтерв’ю Суспільне Спорт висловилася про виступ у фіналі Діамантової ліги:
Були дуже інтенсивні змагання, і нас було небагато. Ми не мали часу втратити розігрів, коли стрибаєш одна за одною – всі піймали цей кураж, гадаю. Змагання були видовищні, цікаві. Чомусь я була не здивована: бачила по сезону, як дівчата готові.
Нагадаємо, що Левченко стала другою, у той час як Ярослава Магучіх стала віцечемпіонкою змагань.