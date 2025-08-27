Олег Гончар

У Цюриху відбувся фінал Діамантової ліги-2025 у стрибках у висоту серед жінок. Українка Ярослава Магучіх посіла друге місце, поступившись австралійці Ніколі Оліслагерс.

Магучіх не змогла захистити титул чемпіонки, який вона утримувала три роки поспіль (2022, 2023, 2024).

Магучіх повторила особистий рекорд сезону, подолавши висоту 2,02 м із другої спроби. Однак австралійка Нікола Оліслагерс випередила її, взявши 2,04 м із першої спроби. Ярослава перенесла спроби на 2,06 м, але ні вона, ні нікола не змогли подолати цю висоту.

Для Ярослава це п’ята поспіль медаль у фіналах Діамантової ліги: золото у 2022–2024 роках і срібло у 2021 та 2025 роках. Інша українка, Юлія Левченко, посіла шосте місце з результатом 2.00 м.

Зазначимо, що наступним турніром для Магучіх стане чемпіонат світу в Токіо.