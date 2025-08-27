Магучіх та Левченко у фіналі Діамантової ліги. Відеотрансляція
Українки увійшли до шістки найкращих стрибунок у висоту
близько 1 години тому
Фото: Суспільне Спорт
27 серпня відбудуться змагання зі стрибків у висоту серед жінок у рамках фіналу Діамантової ліги-2025.
До шістки найкращих легкоатлеток дисципліни пробилися Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. За трансляцією слідкуйте на Суспільне Спорт. Початок – о 18:15 за київським часом:
