Левченко та Геращенко піднялися на подіум на етапі ДЛ в Стокгольмі. Магучіх вперше в сезоні не взяла 1.96 м

Не перестрибни Ярослава 193 см, могла би бути вище за п’яте місце

Ярослава Магучіх / Фото: Diamond League В Стокгольмі, Швеція, на етапі Діамантової ліги завершилися змагання зі стрибків у висоту.

Перемогу здобула Елеонор Паттерсон, яка єдина взяла 1,96 м. 1,93 підкорили Юлія Левченко та Ірина Геращенко, які стали другою і третьою відповідно. Ярослава Магучіх вперше в сезоні не виграла етап ДЛ. Чемпіонка світу взяла висоту 189 см і одразу перестрибнула на 1,96 м. Тільки от ця планка українці не підкорилася і вона стала п’ятою. Катерина Табашник розділила сьоме місце. Нагадаємо, що Анна Рижикова стала третьою в бігу на 400 м з бар’єрами.

Олег Шумейко-молодший