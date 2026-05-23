Левченко та Геращенко оформили переможний дубль на етапі Діамантової ліги в китайському Сямені
2 днi тому
Українські стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко оформили переможний дубль на першому етапі Діамантової ліги в китайському Сямені.
Легкоатлетки стали єдиними учасницями сектору, які зуміли підкорити планку на висоті 1,97 м. При цьому Геращенко взяла цю позначку з другої спроби, а Левченко — з третьої.
Доля золотої нагороди вирішувалася на висоті 1,99 м. Ірині Геращенко ця позначка не підкорилася, тоді як Юлія Левченко зуміла взяти її з останньої, третьої спроби, забезпечивши собі перше місце.
Бронзову медаль завоювала представниця Ямайки Ламара Дістін із результатом 1,94 м.
Діамантова ліга. Сямень (Китай). Стрибки у висоту (жінки):
- Юлія Левченко (Україна) — 1,99 м
- Ірина Геращенко (Україна) — 1,97 м
- Ламара Дістін (Ямайка) — 1,94 м
Наступний етап Діамантової ліги відбудеться 31 травня у марокканському Рабаті.