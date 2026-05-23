Денис Сєдашов

Українські стрибунки у висоту Юлія Левченко та Ірина Геращенко оформили переможний дубль на першому етапі Діамантової ліги в китайському Сямені.

Легкоатлетки стали єдиними учасницями сектору, які зуміли підкорити планку на висоті 1,97 м. При цьому Геращенко взяла цю позначку з другої спроби, а Левченко — з третьої.

Доля золотої нагороди вирішувалася на висоті 1,99 м. Ірині Геращенко ця позначка не підкорилася, тоді як Юлія Левченко зуміла взяти її з останньої, третьої спроби, забезпечивши собі перше місце.

Бронзову медаль завоювала представниця Ямайки Ламара Дістін із результатом 1,94 м.

Діамантова ліга. Сямень (Китай). Стрибки у висоту (жінки):

Юлія Левченко (Україна) — 1,99 м Ірина Геращенко (Україна) — 1,97 м Ламара Дістін (Ямайка) — 1,94 м

Наступний етап Діамантової ліги відбудеться 31 травня у марокканському Рабаті.