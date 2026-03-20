Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася емоціями після здобуття золота на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні.

Стрибунка наголосила, що ключовим моментом фіналу стала планка на позначці 2,01 м. Слова наводить Суспільне Спорт.

Я дуже рада повернутися в сектор чемпіонату світу у приміщенні і вибороти золоту нагороду. Це мій четвертий чемпіонат світу і лише друга золота нагорода, але я дуже щаслива. Розуміла, що треба стрибати все з першої спроби. Особливо після 1,99 м я зрозуміла, що 2,01 м треба стрибати з першої спроби, бо це може коштувати золотої медалі. Я стрибнула і виграла.

Дуже хотілося вибороти золоту нагороду для України і для українців у такий надважкий час. Я це зробила, і Юля це зробила. Нарешті дві українки будуть стояти на подіумі знову.