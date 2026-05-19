Дорощук дебютує у літньому сезоні на етапі Діамантової ліги у Римі
На Олега чекає серйозна конкуренція
близько 4 годин тому
Український стрибун у висоту Олег Дорощук проведе свій перший старт у літньому сезоні на четвертому етапі Діамантової ліги у Римі. Про це повідомляє Суспільне Спорт.
Також у чоловічих стрибках у висоту будуть змагатись: Хеміш Керр (Нова Зеландія), Ву Санхьок (Республіка Корея), Ян Штефала (Чехія), Джувон Гаррісон, Таюс Вілсон (обидва – США), Томохіро Шино (Японія) та Маттео Сіолі (Італія).
У березні Олег переміг у чоловічих стрибках у висоту на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні.
Етап Діамантової ліги у Римі відбудеться 4 червня. Початок чоловічих стрибків у висоту – о 22.00.
Нагадаємо, Юлія Левченко та Ірина Геращенко – у заявці етапу Діамантової ліги у Сямені.
