Український стрибун у висоту Олег Дорощук проведе свій перший старт у літньому сезоні на четвертому етапі Діамантової ліги у Римі. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Також у чоловічих стрибках у висоту будуть змагатись: Хеміш Керр (Нова Зеландія), Ву Санхьок (Республіка Корея), Ян Штефала (Чехія), Джувон Гаррісон, Таюс Вілсон (обидва – США), Томохіро Шино (Японія) та Маттео Сіолі (Італія).

У березні Олег переміг у чоловічих стрибках у висоту на ЧС-2026 з легкої атлетики у приміщенні.

Етап Діамантової ліги у Римі відбудеться 4 червня. Початок чоловічих стрибків у висоту – о 22.00.

