Олег Шумейко

Юлія Левченко виграла другий поспіль турнір на старті сезон-2026. На змаганнях Континентального туру у німецькому Вайнгаймі українці не було рівних.

Левченко гарантувала собі перемогу ще на планці 1.91 м, але вирішила замахнутися на особистий рекорд сезону. Підкорити висоту 1.95 українці вдалося, але трьох спроб на 1.97 м виявилося недостатньо.

Континентальний тур. Німеччина. Стрибки у висоту. Жінки

1. Юлія Левченко (Україна) – 1.95 м

2. Санаа Барнс (США) – 1.88

3. Йоганна Гьорінг (Німеччина) – 1.84

3. Селін Вебер (Швейцарія) – 1.84

Нагадаємо, що напередодні Левченко тріумфувала на змаганнях у Котбусі.