Левченко здобула перемогу на своєму дебютному старті в сезоні-2026
Українка була кращою на турнірі у Котбусі
близько 2 годин тому
Юлія Левченко / Фото - Facebook
Українська легкоатлетка Юлія Левченко перемогла на своєму першому старті в сезоні-2026.
Левченко стала чемпіонкою турніру World Athletics Indoor Tour у Котбусі, Німеччина.
Юлія у секторі для стрибків у висоту показала результат 1,94 м. Вона виконала спроби на 1,98 м та 2,00 м, але не змогла взяти ці висоти.
Internationales Springer-Meeting Cottbus. Котбус, Німеччина. Стрибки у висоту. Жінки
1. Юлія Левченко (Україна) – 1,94 м
2. Імке Оннен (Німеччина) – 1,91 м
3. Бʼянка Штіхлінг (Німеччина) – 1,88 м
Нагадамо, у минулому сезоні Левченко вперше за останні 5 років подолала висоту в 2 метри.
