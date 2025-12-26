Олег Шумейко

Віцечемпіонка світу Юлія Левченко в інтерв’ю Суспільне Спорт оцінила сезон-2025 та поділилася очікуваннями від наступного змагального року.

Про підсумки змагального сезону у 2025 році

Класний, насичений сезон, для мене він був успішним за багато років, тому можу лише приємне та позитивне забрати з собою в новий рік. Мрії потихеньку здійснюються, маю надію, що так воно і продовжуватиметься. Деякі мрії треба почекати, щоб вони прийшли в наше життя вчасно, але дуже щаслива, що стався вже цей прорив і прогрес.

Про налаштування на старти 2026 року та побутову травму

Зараз я тренуюсь, буду мати надію, що в зимовому сезоні теж зможу виступати, бо я отримала побутову травму. Але вже все нормально, я відновлююсь, тому розраховую на зимовий сезон і автоматично готуватимемось до літнього. Я вдарилась пальцем об двері – дуже хутко хотіла все зробити і так сталось. Це було дуже смішно і несмішно одночасно, тому що це сталось не на тренуванні, а вдома за одну секунду. Я думала, що буде перелом, але все нормально обійшлось. Трошки сама собі стресу додала.

Про відновлення від ушкодження

Планово наприкінці січня буду починати свої змагання, але з цією травмою незрозуміло, коли саме починати сезон. Думаю, що все добре, я відновлюсь і в кінці січня починатиму свій сезон.

Про підготовку до наступного сезону

Вирішила, що хочу бути вдома, тому готуюсь до сезону повністю в Україні. Все нормально, рідні стіни гріють, надихають. Навіть не дивлячись на труднощі, все одно морально вдома мені легше, коли рідні, друзі поруч, тренер поруч. Насолоджуюся цими моментами.

