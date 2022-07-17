Магучіх: «Я рада потрапити до фіналу чемпіонату світу. Моя боротьба за Україну продовжується»

Віцечемпіонка світу-2019 Ярослава Магучіх вийшла до фіналу ЧС в Юджині. Після кваліфікації вона заявила, що продовжує боротися за Україну:

На жаль, підготовка була не найлегшою. 24 лютого росія почала повномасштабне вторгнення в нашу країну. Тоді взагалі ніхто не думав про тренування та змагання. Усі думали, як жити далі і що робити. Ми були в Дніпрі до шостого березня, а потім поїхали на чемпіонат світу в приміщенні. Я дуже пишаюся золотою медаллю, яку виборола там.

Дуже допоміг мій спонсор Puma, за що дякую йому, адже їхня команда прийняла нас у Німеччині й допомогла з організацією зборів у Туреччині. А вже перед самим стартом наша команда тренувалася в елітному атлетичному центрі в Чула-Вісті. Ми мали зустріч з організаторами нашого перебування, це було дуже тепло. Дуже дякую їм.

Я не дивлюся на суперниць. Мій виступ - це завжди я і планка. Намагаюся вдосконалювати себе і перестрибати саму себе, а не когось іншого. Тому в нас така робота з тренером. Я маю покращувати свій рівень».