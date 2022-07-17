Магучіх: «Я рада потрапити до фіналу чемпіонату світу. Моя боротьба за Україну продовжується»
Віцечемпіонка світу-2019 Ярослава Магучіх вийшла до фіналу ЧС в Юджині. Після кваліфікації вона заявила, що продовжує боротися за Україну:
«Я дуже рада, що потрапила до фіналу, бо моя боротьба за Україну продовжується – я можу й надалі захищати її на доріжці. Я дуже рада й через атмосферу цих змагань – глядачі, які підтримують кожного атлета, вони аплодують, вболівають. Дуже круто, коли так все складається на чемпіонаті світу. Як кажуть: це мій «камбек». Бо я виступала в Досі у 2019-му, але і зараз це для мене знов захоплююче.
На жаль, підготовка була не найлегшою. 24 лютого росія почала повномасштабне вторгнення в нашу країну. Тоді взагалі ніхто не думав про тренування та змагання. Усі думали, як жити далі і що робити. Ми були в Дніпрі до шостого березня, а потім поїхали на чемпіонат світу в приміщенні. Я дуже пишаюся золотою медаллю, яку виборола там.
Дуже допоміг мій спонсор Puma, за що дякую йому, адже їхня команда прийняла нас у Німеччині й допомогла з організацією зборів у Туреччині. А вже перед самим стартом наша команда тренувалася в елітному атлетичному центрі в Чула-Вісті. Ми мали зустріч з організаторами нашого перебування, це було дуже тепло. Дуже дякую їм.
Я не дивлюся на суперниць. Мій виступ - це завжди я і планка. Намагаюся вдосконалювати себе і перестрибати саму себе, а не когось іншого. Тому в нас така робота з тренером. Я маю покращувати свій рівень».
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук також пробилася до фіналу чемпіонату світу.