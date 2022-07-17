Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:00
live
Всесвітні ігри 2022. День 10. Фігурне катання на роликових ковзанах. Фінали. Пряма трансляція
16:50
Хокей. Суперліга Паріматч. Донбас - СК Сокіл

Магучіх: «Я рада потрапити до фіналу чемпіонату світу. Моя боротьба за Україну продовжується»

Легкоатлетка вражена атмосферою змагань в Юджині
Легка атлетика
13:57
Магучіх: «Я рада потрапити до фіналу чемпіонату світу. Моя боротьба за Україну продовжується»

Віцечемпіонка світу-2019 Ярослава Магучіх вийшла до фіналу ЧС в Юджині. Після кваліфікації вона заявила, що продовжує боротися за Україну:

«Я дуже рада, що потрапила до фіналу, бо моя боротьба за Україну продовжується – я можу й надалі захищати її на доріжці. Я дуже рада й через атмосферу цих змагань – глядачі, які підтримують кожного атлета, вони аплодують, вболівають. Дуже круто, коли так все складається на чемпіонаті світу. Як кажуть: це мій «камбек». Бо я виступала в Досі у 2019-му, але і зараз це для мене знов захоплююче.

На жаль, підготовка була не найлегшою. 24 лютого росія почала повномасштабне вторгнення в нашу країну. Тоді взагалі ніхто не думав про тренування та змагання. Усі думали, як жити далі і що робити. Ми були в Дніпрі до шостого березня, а потім поїхали на чемпіонат світу в приміщенні. Я дуже пишаюся золотою медаллю, яку виборола там.

Дуже допоміг мій спонсор Puma, за що дякую йому, адже їхня команда прийняла нас у Німеччині й допомогла з організацією зборів у Туреччині. А вже перед самим стартом наша команда тренувалася в елітному атлетичному центрі в Чула-Вісті. Ми мали зустріч з організаторами нашого перебування, це було дуже тепло. Дуже дякую їм.

Я не дивлюся на суперниць. Мій виступ - це завжди я і планка. Намагаюся вдосконалювати себе і перестрибати саму себе, а не когось іншого. Тому в нас така робота з тренером. Я маю покращувати свій рівень».

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук також пробилася до фіналу чемпіонату світу.

Джерело: suspilne.media Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Ярослава Магучих

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Магучих і Геращенко вийшли у фінал чемпіонату світу, Левченко зробила два зайві стрибки
Магучих і Геращенко вийшли у фінал чемпіонату світу, Левченко зробила два зайві стрибки
Легка атлетика
00:05
Магучих – про відсторонення росіян від змагань: «Я не хочу бачити вбивць в секторі»
Магучих – про відсторонення росіян від змагань: «Я не хочу бачити вбивць в секторі»
Легка атлетика
15 липня 08:37
Левченко та Геращенко піднялися на подіум на етапі ДЛ в Стокгольмі. Магучіх вперше в сезоні не взяла 1.96 м
Левченко та Геращенко піднялися на подіум на етапі ДЛ в Стокгольмі. Магучіх вперше в сезоні не взяла 1.96 м
Легка атлетика
30 червня 21:59
Сьогодні 8 українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Сьогодні 8 українських легкоатлеток виступлять на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
Легка атлетика
30 червня 11:55
Магучих підписала антивоєнну декларацію
Магучих підписала антивоєнну декларацію
Легка атлетика
27 червня 16:58
Магучих: «Так хочеться додому. Сіла поплакала, потім зібралася – треба тренуватися»
Магучих: «Так хочеться додому. Сіла поплакала, потім зібралася – треба тренуватися»
Легка атлетика
27 червня 09:53

Новини: Легка атлетика

Бех-Романчук: «Ти постійно перебуваєш в напрузі – багато знайомих у військах та ТРО, в Україні сім’я, батько чоловіка обороняє Донецьку область»
Бех-Романчук: «Ти постійно перебуваєш в напрузі – багато знайомих у військах та ТРО, в Україні сім’я, батько чоловіка обороняє Донецьку область»
15:37
Магучіх: «Я рада потрапити до фіналу чемпіонату світу. Моя боротьба за Україну продовжується»
Магучіх: «Я рада потрапити до фіналу чемпіонату світу. Моя боротьба за Україну продовжується»
13:57
Кохан показав свій найкращий результат сезону у фіналі чемпіонату світу
Кохан показав свій найкращий результат сезону у фіналі чемпіонату світу
09:47
Магучих і Геращенко вийшли у фінал чемпіонату світу, Левченко зробила два зайві стрибки
Магучих і Геращенко вийшли у фінал чемпіонату світу, Левченко зробила два зайві стрибки
00:05
Бех-Романчук з другого місця вийшла у фінал чемпіонату світу – їй знадобився лише один стрибок
Бех-Романчук з другого місця вийшла у фінал чемпіонату світу – їй знадобився лише один стрибок
16 липня 22:17
Проценко: «Якби мене призвали, точно не ховався б. Це наша країна й наша земля»
Проценко: «Якби мене призвали, точно не ховався б. Це наша країна й наша земля»
16 липня 17:44
Шевчук: «Ми тренуємось у досить складних умовах»
Шевчук: «Ми тренуємось у досить складних умовах»
16 липня 14:58
Анастасія Бризгіна: «Ніколи жалюгідна російська пародія не замінить унікальний український оригінал»
Анастасія Бризгіна: «Ніколи жалюгідна російська пародія не замінить унікальний український оригінал»
16 липня 11:13
Ірина Климець залишилася поза фіналу ЧС-2022 з легкої атлетики
Ірина Климець залишилася поза фіналу ЧС-2022 з легкої атлетики
16 липня 09:22
Всі новини

Популярні новини

У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
Інші
10 липня 11:56
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Інші
10 липня 13:28
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Екс-тренер Володимира Кличка – про Усика та Ломаченко: «Такого рівня боксери не підтримують Україну, для мене це шок. Вони як щури»
Бокс Професійний бокс
15 липня 18:21
16
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Кубрат, що з обличчям? Найкраще фото з реваншу Чісора – Пулєв
Бокс Професійний бокс
10 липня 15:41
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
1,42 м – це всього лише цифри. Легендарну американку Байлз переплутали в літаку з дитиною, запропонувавши розмальовку
Спортивна гімнастика
11 липня 17:57
1
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Колишній чемпіон світу: «Усик прорахував Джошуа»
Бокс Професійний бокс
13 липня 11:55
Всі новини