Денис Сєдашов

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко виступлять на етапі Діамантової ліги-2026 у швейцарському Цюриху.

За підсумками змагань визначаться всі шість учасниць фіналу сезону. Магучіх достроково гарантувала собі місце у фіналі, тоді як Геращенко та Левченко наразі входять до прохідної топ-6 рейтингу.

На попередньому етапі в Сілезії Магучіх здобула золото, Геращенко виборола срібло, а Левченко посіла дев'яту позицію.

Змагання в секторі для стрибків у висоту відбудуться в четвер, 27 серпня.

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