Денис Сєдашов

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко перемогла на етапі Континентального туру Світової легкоатлетики у Фінляндії.

Левченко виграла змагання з результатом 1.97 метра. Це друга золота нагорода спортсменки у трьох стартах літнього сезону після перемоги на етапі Діамантової ліги в Сямені.

У боротьбі за перше місце Левченко випередила представницю Ямайки Ламару Дістін. Третю позицію з результатом 1.91 м розділили шведка Луїз Екман та фінка Елла Міккола.

Раніше Левченко заявила, що в неї виникли проблеми зі здоров'ям.