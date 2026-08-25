Володимир Кириченко

Ірина Горбачева (Надюк), тренерка колишнього українського гімнаста Іллі Ковтуна, заявила, що Україна їх фінансуво не підтримувала.

У своєму дописі про виступ Ковтуна на чемпіонаті Європи Горбачева не згадала Україну. Журналіст Артем Худолєєв спитав у тренерки в коментарях, чому вона не написала про Україну, яка всі ці роки виділяла їм кошти.

«На жаль, нас не фінансували, і цьому є не гучні слова декого, а факти й доводи в офіційних документах міністерства. Ніяких сотні доларів не було».

У відповідь на ці слова журналіст надіслав скріни з офіційних документів, у яких зазначено, коли та які кошти було виділено Ковтуну й Горбачевій.

Зокрема, за нагороду Олімпіади-2024 Ковтун і Горбачева отримали по 80 тисяч доларів. Також були виплати за чемпіонат світу, чемпіонат Європи, президентська стипендія, фінансування від Черкас.

Як повідомив Худолєєв, після цього повідомлення Ірина його заблокувала.

За інформацією UkrSportBase, Ковтун та Горбачева лише у 2023-2024 роках отримали близько 8,5 млн грн з державного бюджету України.

Горбачева у пості про виступ Ковтуна на ЧЄ за Хорватію взагалі не згадала Україну, яка з 2022-го на сотні тисяч доларів фінансувала їх.



Потім написала, що «нас не фінансували».



Після цього забанила журналіста, який скинув скріни про отримання нею і Ковтуном коштів від України. pic.twitter.com/Fd5smPsrQK — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) August 24, 2026

У липні 2025 року Ковтун змінив спортивне громадянство на хорватське і виграв Європ-2026 в особистому багатоборстві та вправах на брусах.