Олег Шумейко

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх в інтерв’ю Суспільне Спорт висловилася про самопочуття під час виступу у фіналі Діамантової ліги:

Так, перший стрибок я робила з бандажем на нозі, щоб бути впевненою, що все добре. Потім я зняла, коли зрозуміла, що все добре, все круто, я почуваю себе нормально – це найголовніше.

Про готовність до ЧС:

Все добре, я дуже рада насправді, сьогодні стрибалося без болю, а це найголовніший чинник перед ЧС. Ще є час підготуватись і я дуже чекаю чемпіонату світу, тому що це головний старт сезону все ж таки, до якого ми готуємось.

Нагадаємо, що Магучіх стала віцечемпіонкою змагань.