Магучіх: «Перший стрибок робила з бандажем на нозі, коли зрозуміла…»
Ярослава у Цюриху підкорила 2.02 м
33 хвилини тому
Фото: Getty Images
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх в інтерв’ю Суспільне Спорт висловилася про самопочуття під час виступу у фіналі Діамантової ліги:
Так, перший стрибок я робила з бандажем на нозі, щоб бути впевненою, що все добре. Потім я зняла, коли зрозуміла, що все добре, все круто, я почуваю себе нормально – це найголовніше.
Про готовність до ЧС:
Все добре, я дуже рада насправді, сьогодні стрибалося без болю, а це найголовніший чинник перед ЧС. Ще є час підготуватись і я дуже чекаю чемпіонату світу, тому що це головний старт сезону все ж таки, до якого ми готуємось.
Нагадаємо, що Магучіх стала віцечемпіонкою змагань.