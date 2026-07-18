Сергій Разумовський

Ярослава Магучіх посіла друге місце на етапі Діамантової ліги в Лондоні, хоча й показала свій найкращий результат літнього сезону просто неба — 2.01 м. Українка поступилася своїй головній суперниці Ніколі Оліслагерс за додатковими показниками.

Для чинної світової рекордсменки лондонський старт став четвертим у літньому сезоні та другим виступом у межах Діамантової ліги цього року. Раніше Магучіх перемогла на етапі в Рабаті, де її найкращою спробою стали 1.97 м.

Змагання в Лондоні українська стрибунка почала з позначки 1.93 м. Цю висоту вона взяла з другої спроби. Так само дві спроби знадобилися Елеонор Паттерсон. Натомість Ламара Дістін, Марія Вукович і Нікола Оліслагерс стартували без помилок, а Ангеліна Топіч залишилася в боротьбі лише після третього підходу.

На висоті 1.96 м найкраще себе проявили австралійки Паттерсон та Оліслагерс, які впоралися з планкою одразу. Магучіх, Топіч і Вукович подолали її з другої спроби. Для представниці Ямайки Ламари Дістін ця позначка стала останньою на турнірі.

Далі спортсменки перейшли до 1.99 м, де коло претенденток на перемогу помітно звузилося. Оліслагерс єдиною взяла цю висоту з першої спроби, повторивши особистий найкращий результат сезону. Магучіх зберегла шанси на перемогу після успішного другого стрибка. Паттерсон і Топіч не змогли подолати планку за три спроби, а Жодзік після невдалого другого підходу, коли стрибок вийшов повз мати, вирішила не виконувати третю спробу.

У підсумку боротьба за перше місце перетворилася на дуель Магучіх та Оліслагерс на висоті 2.01 м. Обидві спортсменки провалили перші дві спроби, але в заключному підході змогли підкорити планку. Для українки цей результат став найкращим у поточному сезоні на відкритому стадіоні.

Після цього планку встановили на 2.03 м — саме такий результат залишається найкращим у світі цього сезону після зимового виступу Магучіх на Меморіалі Дем’янюка у Львові. Однак у Лондоні жодна зі спортсменок не змогла взяти цю висоту.

Перемогу здобула Нікола Оліслагерс завдяки меншій кількості спроб на 1.99 м. Магучіх завершила змагання другою, попри однаковий з австралійкою підсумковий результат 2.01 м.

Раніше стало відомо, що Ірина Геращенко пропустить етап Діамантової ліги в Лондоні.