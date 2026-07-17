Денис Сєдашов

Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко знялася з етапу Діамантової ліги-2026 у Лондоні. Офіційно причини не повідомляються, проте на чемпіонаті України спортсменка заявляла про проблеми з отриманням візи.

У заявці Геращенко замінила Марія Вукович із Чорногорії, яка напередодні повторила особистий рекорд (1.98 м) на турнірі в Будапешті.

Через відсутність Геращенко Україну в секторі стрибків у висоту в Лондоні представить лише Ярослава Магучіх.

Кохан посів четверте місце на Меморіалі Іштвана Гуляя.