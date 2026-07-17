Павло Василенко

Напередодні фіналу чемпіонату світу-2026 проти Аргентини вся Іспанія стежить за станом здоров'я Ламіна Ямаля. Молодий лідер «Фурії Рохи» пропустив останнє тренування команди, а його поява із забинтованим стегном і помітною кульгавістю викликала хвилю занепокоєння серед уболівальників.

За інформацією іспанських ЗМІ, Ямаль ще у півфінальному матчі проти Франції грав із пошкодженням. За три дні до вирішального поєдинку він не працював у загальній групі, а лише виконував індивідуальні вправи та спостерігав за тренуванням партнерів.

🚨 BREAKING: Lamine Yamal is not training with Spain due to discomfort. pic.twitter.com/jv8d9OsnIr — barcacentre (@barcacentre) July 16, 2026

Попри тривожні кадри, у таборі збірної закликають не драматизувати ситуацію. Представники тренерського штабу наголошують, що відсутність Ямаля на тренуванні є частиною плану підготовки до фіналу, а сам футболіст має бути повністю готовим до матчу з Аргентиною.

На нинішньому чемпіонаті світу 19-річний вінгер не вражає результативною статистикою, однак його роль у грі команди залишається надзвичайно важливою. Ямаль постійно створює загрозу біля чужих воріт і відтягує на себе увагу захисників. Показово, що у всіх матчах турніру, в яких він виходив на поле, збірна Іспанії не зазнала жодної поразки.