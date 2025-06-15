Магучіх — про інцидент у Стокгольмі: «Хотіла змінити висоту, але не встигла»
Українка завоювала срібну медаль
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася враженнями після виступу на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.
В коментарі Суспільне Спорт спортсменка розповіла про неприємний момент під час змагань — їй не дозволили змінити висоту планки.
Хотіла перенести дві спроби на 2.03 м, але не встигла підійти, перш ніж пішов цей час. Тому мені сказали стрибати, але нічого, в мене вже досвід із суддями та часом. Нічого страшного.
Нагадаємо, Ярослава не змогла підкорити висоту 2.03 м.
Магучіх, Кохан і Фельфнер — у заявці збірної України на ЧЄ-2025.