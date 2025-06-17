Володимир Кириченко

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступлять у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Парижі. Про це повідомляє прес-служба турніру.

Змагання пройдуть у пʼятницю, 20 червня. Початок – о 22.06.

Також на етапі змагатимуться Нікола Оліслагерс, Елеанор Паттерсон, Ангеліна Топич, Вашті Каннінгем, Крістіна Гонзель, Сафіна Садуллаєва, Морган Лейк, Черіті Гафнагель, Марія Жодзік, Солен Жікель та Надія Дубовицька.

Нагадаємо, що на попередньому етапі Діамантової ліги у Стокгольмі Магучіх здобула срібло, Левченко стала 4-ю. Перемогу здобула австралійка Оліслагерс.

Раніше стало відомо, що українка Катерина Табашник здобула срібло на Континентальному турі в Білостоку.