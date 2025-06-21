Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх в інтерв'ю для Суспільне Спорт поділилася емоціями після здобуття срібної нагороди на етапі Діамантової ліги у Парижі.

«Сьогодні були не ті стрибки, на які я очікувала, але нічого. Є над чим працювати. 1,97 м стрибнула з першої спроби. Готуємося далі, будемо аналізувати та робити висновки. До планки долітала, але щось треба думати і тренуватися.

У стрибках у висоту все залежить від розбігу, від перших кроків. Гарний стрибок – це гарний розбіг, тому треба скомпонувати все. Треба все це перенести на легкий стрибок.

Розбіг ми змінили давно, ще рік тому. Але зараз формуються сила і швидкість, які потрібно перенести за відчуттями у правильний бік. Над цим будемо працювати, ще є час. [На висоті 2,0 м] просто повільно бігла за розбігом – і все.

Насправді тренерка одразу запропонувала після 1,91 м перенести на 1.97 м. Але я вирішила, що треба стрибати на 1.94 м і відчути свій розбіг.

Дві спроби [невдалі] зробила, і для мене це було трохи смішно – не та висота, на якій потрібно припускатися таких помилок. Тому я вирішила перенести останню спробу на 1.97 м. Втрачати вже було нічого, тож я налаштувалася та стрибнула.

Не вистачило до двох метрів, хоча третя спроба була дуже близька і мені сподобалася. Але нічого».