Ярослава Магучіх прокоментувала Суспільне Спорт виступ на етапі Діамантової ліги у шведському Стокгольмі:

Ми обговорили з Тетяною Володимирівною мої стрибки у Стокгольмі, подивитися ще раз стрибки на 2.07 м, і 2.10 м, як я бігла тоді, як мені треба бігти. У Стокгольмі трішечки не впоралась з вітром. Це було дивно для мене, тому що зазвичай в мене з цим немає проблем, особливо коли вітер в обличчя. Я зробила забагато помилок, які коштували мені результату, тому що я знаю, що могла стрибнути набагато вище.

У Стокгольмі Нікола була готова краще за мене. Але після цього ти маєш вірити, що можеш знову (перемогти), стрибати вище за 1.99 метра. Тренерка мені сказала: «Я знаю, що ти готова». Тому це не проблема. Ми працюємо.

Але нічого, (що посіла друге місце у Стокгольмі), я задоволена взагалі, що представляю свою країну на етапах Діамантової ліги вже давно. Вже шостий рік пішов. Рада, що маю цю можливість зараз змагатись і потім виходити, говорити з людьми. Навіть ти стрибаєш: друга, перша, показуєш гарний результат, але вже є рекорд світу і трішечки цікавіше людям все питати, а мені розповідати їм.