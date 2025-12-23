Українська стрибунка у висоту Ірина Геращенко змушена пропустити старт зимового сезону через травму ноги. Слова наводить Суспільне Спорт.

Я хочу стрибати. Ми працюємо, я тренуюся. Звичайно, зараз трошки без стрибків — травма не дуже приємна. Це нога; була б рука — було б легше. Але ми робимо все, щоб повернутися якомога швидше.

Стрибаю [зараз] не дуже високо як для своїх результатів. Звичайно, що хочеться вище. Відновлення проходить дуже поступово. Я, можливо, сподівалася, що це буде в пришвидшеному темпі. Але я людина, якій треба докласти чимало зусиль для своїх результатів. Я тренуюся, насолоджуюся, виховую доньку.