Володимир Кириченко

Титулована українська легкоатлетка Ярослава Магучіх в інтерв'ю OBOZ.ua розповіла, як травми вплинули на її результати у сезоні-2025.

Доводилось чути думку, зокрема і в розмові з президенткою ФЛАУ Ольгою Саладухою, що після настільки насиченого попереднього сезону – золота Олімпіади і світового рекорду, можливо, десь треба було трохи відпочити або дати собі якесь послаблення?

«Насправді, як спортсменка, я – максималістка, тому, звичайно, хотілось показати результати у всіх змаганнях і не зупинятися, тому що, чесно, я не сильно бачу зараз в цьому сенс. Адже ми не маємо права – ми виступаємо, підіймаємо наш прапор. І це дуже відповідально виступати на кожному старті, показувати, що Україна є, Україна живе, і ми змагаємося за нашу країну. Тому це дуже важливо.

Так, звичайно, сезон 2025-го не такий вдалий, як бу 2024 рік. Не все вдалося виконати, не все, що планувала, зробила, але, все одно, є медалі головних чемпіонатів, тому це дуже круто».

Цього сезону ви зіштовхнулись із пошкодженнями, а уболівальникам довелось понервувати, коли ви виходили у сектор із перебинтованою ногою.

«Так, насправді у 2025-му мене трішечки вибили травми – і зі стопою у зимовому сезоні час зайняв, тому знадобився час, щоб відновитися і підготуватися до чемпіонату світу в приміщенні. А потім – розтягнення задньої поверхності стегна.

Звичайно, це все дало про себе знати, але я не дуже люблю говорити про це. Хочу це пережити і все – відпустити і забути як страшний сон. А потім все спочатку – з новими силами, з новим здоров’ям. Зараз все добре, і це круто».

