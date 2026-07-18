«Не задоволена». Магучіх категорично відреагувала на «срібло» у Лондоні
Українка з аналогічним результатом, що і у суперниці, програла їй боротьбу
близько 2 годин томуПідписатися в
Ярослава Магучіх. Фото: Мінмолодьспорт
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх прокоментувала «срібло» на етапі Діамантової ліги у Лондоні.
Почуваюся дуже добре, але не задоволена своїми стрибками, тому що майже кожну висоту долала лише з другої спроби. Це було якесь божевілля. Але це теж досвід — потрібно знову навчитися брати висоти з першої спроби. Атмосфера тут неймовірна. Дуже багато людей прийшли підтримати спортсменів, британські вболівальники — просто чудові.
Нагадаємо, Магучіх показала аналогічний результат, що і у суперниці.