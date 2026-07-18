Павло Василенко

Український вінгер Жирони Віктор Циганков може продовжити кар'єру в чемпіонаті Туреччини. За інформацією турецького журналіста Юнуса Емре Села, представники футболіста відновили переговори з Трабзонспором, який давно виявляє інтерес до гравця.

Повідомляється, що найближчим часом керівництво та тренерський штаб турецького клубу мають оцінити доцільність можливого трансферу та визначитися, чи варто переходити до предметних переговорів із Жироною.

Циганков залишається одним із ключових футболістів іспанської команди. У сезоні-2025/26 він провів 34 офіційні матчі, в яких забив сім м'ячів і віддав п'ять результативних передач.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість 27-річного футболіста становить 15 мільйонів євро. Його контракт із Жироною розрахований до 30 червня 2027 року, тому потенційному покупцеві доведеться домовлятися з іспанським клубом щодо умов трансферу.