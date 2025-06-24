Нікітін став переможцем золотого етапу Континентального туру
Українець з першої спроби підкорив 2,24 м, чого вистачило для першого місця
близько 2 годин тому
Фото: ФЛАУ
Дмитро Нікітін став тріуфатором золотого етапу Континентального туру у чеській Остраві.
Український стрибун у висоту разом з місцевим легкоатлетом Яном Штефелою стали єдиними, хто підкорили планку висотою 2,24 м. Щоправда, Нікітін зробив це з першої спроби, у той час як чеху знадобилися всі 3 спроби.
Континентальний тур. Острава. Чоловіки. Стрибки у висоту
1. Дмитро Нікітін (Україна) – 2.24 м
2. Ян Штефела (Чехія) – 2.24 м
3. Марко Фассінотті (Італія) – 2.20 м
Нагадаємо, що Ярослава Магучіх кваліфікувалася у фінал Діамантової ліги.