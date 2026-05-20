Сергій Разумовський

Чинний чемпіон Європи серед молоді у метанні списа Артур Фельфнер успішно відкрив літню частину сезону, здобувши перемогу на Кубку України з метань, який відбувся в Умані. Український спортсмен упевнено виграв змагання, не залишивши шансів суперникам.

Фельфнер виконав чотири результативні спроби, поступово додаючи у дальності своїх кидків. Найкращий результат спортсмен показав у четвертій спробі, коли метнув спис на 76.88 метра. Саме цей результат став переможним та дозволив йому завершити турнір на першому місці.

Для 23-річного українця це були перші офіційні змагання літнього сезону, а також третій старт у 2026 році. До цього Артур уже встиг успішно виступити на зимовому Кубку України з метань, де також здобув золоту нагороду. Тоді легкоатлет продемонстрував свій найкращий результат нинішнього сезону — 78.55 метра.

Окрім цього, навесні Фельфнер представляв Україну на Кубку Європи з метань, який проходив на Кіпрі. На міжнародній арені українець посів сьоме місце, показавши результат 76.55 метра.

Попередній сезон для українського метальника був непростим через проблеми зі здоров’ям, які вплинули на кількість його стартів та підготовку. Попри це, Фельфнер зумів провести низку успішних турнірів і вкотре підтвердив свій високий рівень.

Зокрема, спортсмен став срібним призером командного чемпіонату Європи в Мадриді, де метнув спис на 80.54 метра. Також він захистив звання чемпіона Європи серед молоді, показавши результат 81.14 метра. Крім того, Фельфнер втретє у кар’єрі виборов золото чемпіонату України серед дорослих із результатом 80.70 метра.

У 2025 році українець також виступив на чемпіонаті світу в Токіо. Там йому не вдалося пробитися до фіналу — у кваліфікації спортсмен показав результат 76.13 метра та завершив виступи на ранній стадії турніру.