Олег Шумейко

Артур Фельфнер прокоментував Суспільне Спорт виступ на чемпіонаті світу-2025, де українець не зумів подолати кваліфікацію у метанні списа.

Про те, як пройшов старт у кваліфікації ЧС-2025

Нічим не відрізняється. Хоча перед стартом я думав, що сьогодні мій день, і на пробних спробах, коли я ще був у секторі для розминки, то було все добре. Думав, що все буде гаразд, але знав, що результати (суперників) будуть сильні. Буде привід для «диванних критиків» розкритикувати трохи.

Нічого, у мене цей сезон складний. Якби я потрапив у фінал, це було б щось неймовірне, бо з такими тренуваннями як у мене (технічних взагалі немає) – це ще круто, що я виграв чемпіонат Європи (молодіжний) та показав результат 81 м. Буває, нічого.

Ми з ним планували ось зараз побачити, як я метаю в таких розслаблених спробах на тренувальному стадіоні. Думав, що все можливо, 82.50 м можна свої метати. Зараз не склалося, взагалі не влучав у розбіг, це проблема. Остання спроба – пішов у ва-банк як на молодіжному Євро: просто побіг, вийде чи ні. Але швидкість була великою, і я з нею не впорався.

Про стан спини на змаганнях

Нічого. Коли на адреналіні, то взагалі не відчуваю, але на тренуваннях взагалі нічого не дає робити. Зараз останні тренування трішки давалася (взнаки), бо, можливо, давно її не чіпав після чемпіонату України і метав на тренуваннях трішки. Але цього, як виявилося, не досить.

Про лише п'ять стартів у літньому сезоні-2025

Вважаю, що ці старти нічого мені не дають. Якщо провести старт як тренування на чемпіонаті України, просто пометати у своє задоволення, то можливо. А їхати кудись змагатися з хлопцями, які метають за 85 м – не бачу сенсу. Я б краще підготувався на цей чемпіонат світу. Можливо, якби я поїхав на Діамантову лігу, то тут взагалі 70 м. Але я все одно собою пишаюся: з такими тренуваннями такі метри.

Про підсумки сезону

Буду лікувати спину. Взагалі підготовка цього року була класною: на початку був у Португалії два місяці і був готовий. Але потім почала боліти спина і все це минуло, пропала ця підготовка. Сподіваюся, наступного року буду їхати на Діамантову лігу та метати ті метри, які хочу.

