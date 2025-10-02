Олімпійська чемпіонка підписала космічний контракт з Netflix за 7-серійний проєкт
Відомий стримінговий сервіс хоче вшанувати її кар’єру
близько 3 годин тому
Триразова олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс підписала божевільний контракт з Netflix.
38-річна атлетка уклала угоду на 13,5 мільйона доларів за 7-серійний проєкт, який вшанує її кар’єру.
Її останнім турніром був чемпіонат світу-2025 у Токіо.
Фрейзер-Прайс змагалась на дистанції 60 метрів, 100 та 200. На її рахунку 8 олімпійських нагород (3 золота, 4 срібла та 1 бронза).
На чемпіонатах світу вона здобула 17 нагород – 10 золотих, 6 срібних та 1 бронзову.
Вона єдина спринтерка, яка виграла п’ять титулів чемпіонки світу на дистанції 100 м – у 2009, 2013, 2015, 2019 та 2022 роках.
Нагадаємо, Фрейзер-Прайс завершить спортивну кар'єру в кінці сезону-2025.
