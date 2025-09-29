Володимир Кириченко

На війні проти російських окупантів загинув тренер з легкої атлетики Андрій Бобровник.

Андрій – випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України, син завідувача кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту Володимира Бобровника.

Він пішов захищати Україну у березні 2022 року і загинув під час бойових дій під Покровськом на Донеччині у листопаді 2024 року.

Факт його загибелі підтверджений лише зараз.

